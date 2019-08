Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen) Wohnung unter Wasser - Feuerwehr rückt aus

Spaichingen (ots)

Mit 6 Mann und 2 Fahrzeugen ist die Feuerwehr in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 1.30 Uhr, in Spaichingen ausgerückt. Ein Anwohner hatte in einer privaten Wohnung in der Aldinger Straße über mehrere Stunden das Geräusch von laufendem Wasser vernommen. Vor der Tür der betroffenen Wohnung konnte man bereits die Feuchtigkeit auf dem Boden sehen. Da der Bewohner nicht erreicht werden konnte, öffnete die Feuerwehr die Tür. Schnell stellte sich heraus, dass ein Defekt an den Sanitäranlagen den Wasserschaden verursacht hat. Die überschwemmten Bereiche wurden von Feuerwehr und verständigtem Hausmeister trockengelegt.

