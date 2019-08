Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geisingen) Einbruch in Pflegeheim

Geisingen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein unbekannter Täter in ein Pflegeheim in der Tuttlinger Straße in Geisingen eingebrochen. Der Täter hebelte eine verschlossene Tür auf. Er entwendete Bargeld in Höhe von circa 100 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zum Täter machen kann, wird gebeten sich beim Polizeiposten Immendingen (Tel.: 07462 9464-0) zu melden.

