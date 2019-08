Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Seewald-Besenfeld) Motorradfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Seewald-Besenfeld (ots)

Die Fahrerin eines Motorrades ist am Dienstagmittag auf der Kreisstraße zwischen Besenfeld und Erzgrube aufgrund eines Fahrfehlers gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Die Frau kam in einer Kurve aufs Bankett und dadurch zu Fall. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An ihrer Kawasaki entstand ein Schaden von mehr als 3.000 Euro.

