Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Tailfingen) Auffahrunfall mit vier Beteiligten

Albstadt-Tailfingen (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 17.00 Uhr hat ein Auffahrunfall in der Hauptstraße fünf Leichtverletzte gefordert. Ein 28-jähriger Mann war aus Unachtsamkeit seinem Vordermann aufgefahren und hat diesen auf zwei Autos vor ihm aufgeschoben. Der Mann hatte zu spät erkannt, dass die Wagen vor ihm bremsten. Er, die 63-jährige Mercedesfahrerin vor ihm, die 44 Jahre alte Fahrerin des VW davor und zwei Insassen im voranfahrenden Mazda mussten aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Skoda des Verursachers, sowie der Mercedes waren nach dem Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Insgesamt entstand ein Schaden von 32.000 Euro.

