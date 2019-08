Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Tailfingen) Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Albstadt-Tailfingen (ots)

An der Kreuzung der Agathenstraße mit der Brunnenstraße ist es am frühen Mittwochmorgen um kurz nach Mitternacht zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Fahrer verletzt wurden. Ein 41 Jahre alter Daimlerfahrer fuhr die Agathenstraße entlang und missachte an der Kreuzung die Vorfahrt. Sowohl er, wie auch der 23-jährige Fahrer des VWs, ain der Brunnenstraße unterwegs war, mussten aufgrund ihrer Verletzungen medizinisch untersucht werden. An den Autos entstand ein Schaden von insgesamt 14.000 Euro.

