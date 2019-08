Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen-Frommern) Haustüre beschädigt

Balingen-Frommern (ots)

In der Schwarzwaldstraße ist am Dienstagmittag zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr eine Haustüre beschädigt worden. Ein Unbekannter hat sich offensichtlich in dieser Zeit an der Türe zu schaffen gemacht. Da der Verdacht besteht, dass sich der Täter unerlaubt Zutritt verschaffen wollte, ermittelt der Polizeiposten wegen versuchtem Einbruch. Hinweise werden unter Tel. 07433 2640 erbeten.

