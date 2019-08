Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Haigerloch-Trillfingen) Auto brennt vor Vereinsheim

Haigerloch-Trillfingen (ots)

Ein grauer Ford ist am Dienstagabend auf dem Parkplatz vor einem Vereinsheim in der Seehofstraße abgebrannt. Grund für den Brand dürfte ein technischer Defekt sein. Während der Fahrt war der Wagen durch untypische Motorengeräusche aufgefallen. Die Feuerwehr löschte das brennende Auto. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Der Schaden am den völlig ausgebrannten Auto wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell