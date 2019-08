Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Margrethausen) Auto zerkratzt

Albstadt-Margrethausen (ots)

In der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen wurde ein geparktes Auto in der Gregor-Götz-Straße zerkratzt. Der schwarze VW Golf war in einem Hofraum abgestellt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Albstadt ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07432 9550 um Hinweise.

