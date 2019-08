Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bisingen) Nach Verkehrsgefährdung Führerschein beschlagnahmt - Polizei sucht Zeugen

Bisingen (ots)

Nachdem eine Autofahrerin am Dienstagmorgen auf der Landstraße zwischen Onstmettingen und Bisingen andere Autofahrer gefährdet hat, musste sie ihren Führerschein abgeben. Die 21 Jahre alte Fahrerin war gegen 08.45 Uhr auf der Strecke unterwegs und kam immer wieder stark auf die Gegenfahrbahn. Mehrere Autofahrer mussten der Frau in ihrem roten Peugeot ausweichen um einen frontalen Zusammenstoß zu verhindern. Eine gerufene Polizeistreife konnte die Frau zwischen Thanheim und Bisingen stoppen. Da sich in der Polizeikontrolle der Verdacht ergab, dass die junge Frau unter Drogeneinwirkung stand, musste sie die Beamten zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Weiter wurde ihr Führerschein beschlagnahmt. Außerdem steht im Raum, dass die junge Frau bereits zwischen Bitz und Degerfeld entgegenkommende Autos durch ihre Fahrweise in Gefahr gebracht hat. Der Polizeiposten Bisingen bittet Fahrer, die durch den roten Peugeot gefährdet wurden, sich unter Tel. 07476 94330 zu melden.

