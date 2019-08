Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Auffahrunfall

Rottweil (ots)

Am Montag, gegen 9 Uhr, kam es in der Heerstraße in Rottweil zu einem Auffahrunfall. Eine 80-jährige Golf-Fahrerin war auf der Heerstraße unterwegs in Richtung Hausener Straße. Aufgrund einer Unaufmerksamkeit übersah sie einen geparkten VW und fuhr diesem auf. Die 80-Jährige verletzte sich durch den Unfall augenscheinlich nicht, wurde jedoch zur genaueren Abklärung in die Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 18.000 Euro. Beide Autos mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

