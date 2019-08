Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Rippoldsau-Schapbach) Einbruch in Klinikgebäude

Bad Rippoldsau-Schapbach (ots)

Unbekannte Täter sind bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein Klinikgebäude in Bad Rippoldsau eingestiegen. Die Einbrecher gelangten über eine Balkontüre ins Innere. Wertgegenstände befinden sich keine in dem leer stehenden Gebäude. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zu Tätern machen kann, wird gebeten sich beim Polizeiposten Bad Rippoldsau-Schapbach (Tel.: 07440 521) zu melden.

