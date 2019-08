Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Plastikabfall brennt

Freudenstadt (ots)

In der Hermann-Hesse-Straße ist am Montagabend ein gelber Plastiksack in Brand geraten. Warum es zu dem Feuer kam ist bislang nicht klar. Es wurde aber schnell durch den Eigentümer des Hauses gelöscht, vor dem der Sack lag. Schaden entstand keiner.

