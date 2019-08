POL-TUT: (VS-Schwenningen) Bauarbeiter machen schlimmen Fund

Polizeipräsidium Tuttlingen

Einen schlimmen Fund machten Bauarbeiter am Montag, gegen 12.15 Uhr, auf einem Baugelände in der Rottweiler Straße. Nach bisherigen Ermittlungen platzierten unbekannte Täter über das vergangene Wochenende eine Bärenfalle auf dem Gelände. Die Arbeiter der Baufirma endeckten einen schwerstverletzten Fuchs in der Falle. Das Tier musste noch vor Ort von seinem Leiden erlöst werden. Die Polizei Schwenningen hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und das Strafgesetzbuch eingeleitet. Ferner ermittelt die Polizei wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Bundesjagdgesetz. Zeugen die Hinweise auf die Aufsteller oder Besitzer der Bärenfalle geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen (Tel.: 07720 8500-0) in Verbindung zu setzen.

