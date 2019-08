Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Einbruch in Firmengebäude

VS-Villingen (ots)

Unbekannte Täter sind am Samstag, gegen 21 Uhr, in ein Firmengebäude im Gebiet "Auf Herdenen" eingestiegen. Die Einbrecher verschafften sich über ein eingeworfenes Fenster Zutritt in das Gebäude. Nach bisherigen Ermittlungen durchsuchten die Eindringlinge die Räumlichkeiten. Ob die Täter etwas gestohlen haben, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt das Polizeirevier Villingen (Tel.: 07721 601-0) entgegen.

