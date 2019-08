Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bisingen) Gegenverkehr nicht beachtet - Unfall an Auffahrt zur B 27

Bisingen (ots)

Ein Autofahrer hat eine entgegenkommende Fahrerin am Montagmorgen in der Heidelberger Straße zwischen Bisingen und Grosselfingen durch einen Unfall leicht verletzt. Der Mann kam aus Richtung Grosselfingen und wollte an der Auffahrt auf die Bundesstraße nach links abbiegen. Die entgegenkommende 27-Jährige in ihrem Renault beachtete er dabei nicht. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Frau leicht. Sie wurde zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der 40 Jahre alte Verursacher blieb unverletzt. An seinem VW und dem Renault entstand insgesamt ein Schaden von 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell