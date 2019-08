Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Sulz am Neckar) Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Sulz am Neckar (ots)

Auf der A 81 von Singen in Richtung Stuttgart fuhr ein 25-jähriger Autofahrer am Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Empfingen seinem Vordermann auf. Der 25-Jährige bemerkte das Abbremsen des vor ihm fahrenden VW Variant zu spät, so dass es in der Folge zu einer Kollision beider Fahrzeuge kam. Durch den Aufprall erlitten zwei Mitfahrer im VW leichte Verletzungen. Bei dem 25-jährigen Unfallverursacher bestand der Verdacht auf Drogenkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Test bestätigte die Annahme; der Beschuldigte hatte Kokain konsumiert. Gegen ihn wurde Strafanzeige erstattet. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

