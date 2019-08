Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Pfeffingen) Überhöhte Geschwindigkeit fordert Unfall

Albstadt-Pfeffingen (ots)

Am Montagmorgen hat ein Autofahrer auf der Landstraße zwischen Pfeffingen und Zillhausen die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist im Straßengraben gelandet. Der 18-jährige Fahrer war nach derzeitigem Erkenntnisstand mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs. Der Mann kam an einer Steinmauer zum Stehen. Er verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht. An seinem BMW entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Der Schaden an der Mauer beläuft sich auf 200 Euro. Der Wagen musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

