Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Fahrerin eines Leichtkraftrads zieht sich bei Sturz schwere Verletzungen zu

Albstadt-Ebingen (ots)

Am Sonntagmittag, gegen 13.30 Uhr, ereignete sich auf der K 7103 zwischen Albstadt-Onstmettingen und Hausen im Killertal ein Unfall, bei dem die 54-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrads schwer verletzt wurde. In einem Waldstück wollte die 54-Jährige an einer Wegeeinmündung anhalten. Beim Abbiegen in die Einmündung stürzte die 54-jährige Fahrerin des Leichtkraftrads in Folge eines Fahrfehlers. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen. Am Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden von 1.500 Euro.

