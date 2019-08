Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Deißlingen) Radfahrer stürzte und verstarb an Unfallstelle

Deißlingen (ots)

Ein 72-jähriger Radfahrer fuhr am Sonntagnachmittag, gegen 16.35 Uhr, auf dem Radweg der Neckartalstraße in Richtung Deißlingen. Beim Überfahren einer gepflasterten Regegenrinne löste sich die Nabe des Vorderrades von der Gabel, da offenbar der Schnellspannverschluss nicht fest fixiert war. Da das Rad zwischen Vorderrad und Kettenblätter gedrückt wurde, blockierte es sofort. Der 72-Jährige stürzte auf die Fahrbahn. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen. Fremde Personen waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell