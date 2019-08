Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen-Engstlatt) Straßenschild samt Fundament herausgerissen

BAlingen-Engstlatt (ots)

In der Nacht zum Sonntag haben Diebe ein Straßenschilder und Leitplanken in der Mühlensteige beschädigt. Die Täter rissen ein "Vorfahrt-Gewähren"-Schild samt dem betonierten Fundament aus dem Boden. Weiter nahmen die Täter zwei Leitpfosten und mehrere private Schilder an sich. Auf einem nahen Grundstück konnten die geklauten Gegenstände wiedergefunden werden. Dort hatte augenscheinlich am Abend zuvor eine Party stattgefunden. Das Polizeirevier Balingen ermittelt nun. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können werden gebeten sich unter Tel. 07433 2640 zu melden.

