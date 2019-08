Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim) Verdächtige Strohhalme an den Regenrinnen

Bad Dürrheim (ots)

Eine besorgte Bürgerin hat am Samstag, kurz vor 18 Uhr, die Polizei verständigt, weil sie verdächtige Srohhalme an der Regenrinne festgestellt hat. Die Strohhalme seien mit Gewebeklebeband an ihrem Haus befestigt. Die betagte Dame machte sich Sorgen, dass eventuell Gauner ihr Haus für einen Einbruch markiert haben. Die Ordnungshüter des Polizeireviers Schwenningen konnten die Frau schnell beruhigen. Bei der Überprüfung wurden an einer Vielzahl von Häusern die bunten Strohhalme festgestellt. Bei den bunten Röhrchen handelt es sich allerdings und Leerrohre für die Verlegung von Glasfaserkabeln. Eine beauftragte Firma brachte die Leerrohre an den Häusern an.

