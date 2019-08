Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil) Nach Parkrempler abgehauen

Zimmern ob Rottweil (ots)

Ohne sich um den Schaden von mehreren Euro zu kümmern, hat ein unbekannter Fahrzeugführer das Weite gesucht, nachdem er am Freitag, zwischen 12.10 Uhr und 12.30 Uhr, auf dem Netto-Parkplatz in der Rottweiler Straße gegen einen Fiat 500 gestoßen war. Als Unfallverursacher kommt ein weißer VW in Frage. Hinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen.

