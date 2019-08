Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Riskantes Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen

Freudenstadt (ots)

Nach einem riskanten Überholmanöver am Freitagmorgen, gegen 9 Uhr, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 20-jähriger Lenker eines Peugeot war auf der Kreisstraße 4745 von Dietersweiler in Richtung Glatten unterwegs. Nach der Einmündung in die Dietersweilerstraße überholte der junge Mann einen vorausfahrenden Nissan Micra einer 49-jährigen Frau. Wegen Gegenverkehr scherte der 20-Jährige frühzeitig vor dem Micra wieder ein. Hierbei streiften sich die beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Die entgegenkommende 52-jährige Autofahrerin konnte nur durch ein Ausweichmanöver ins rechte Bankett einen Frontalzusammenstoß verhindern. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Horb (Tel.: 07451 96-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell