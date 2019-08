Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St. Georgen im Schwarzwald) Nach Spiegelstreifer silberfarbener VW gesucht

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Am Freitagabend, gegen 21.15 Uhr, haben sich auf der Landesstraße 175 kurz nach der Einmündung "Im Hochwald" zwei entgegenkommende Autos gestreift. Ein beteiligter Fahrer, der in Richtung Langenschiltach unterwegs war, hielt nach dem Unfall an. Der silberne VW im Gegenverkehr fuhr weiter. Am Skoda des Mannes entstand durch den Streifvorgang ein Schaden von 1.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier St. Georgen (Tel.: 07724 9495-0) entgegen.

