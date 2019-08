Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Drei Verletzte und rund 35.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall auf der Dr.-Karl-Storz-Straße.

Tuttlingen (ots)

Drei Verletzte und rund 35.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Freitag, gegen 18.25 Uhr, auf der Dr.-Karl-Storz-Straße. Ein 54-jähriger Mercedes-Fahrer war in Richtung Innenstadt unterwegs und kam zu weit nach links. In der Folge kam es zu einem heftigen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW-Passat eines 56-jährigen Mannes. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Mercedes noch gegen einen geparkten VW Caddy am Straßenrand geschleudert, auf dessen Beifahrersitz ein 43-jähriger Mann saß. Alle Unfallbeteiligten zogen sich Verletzungen zu und mussten im Krankenhaus behandelt werden.

