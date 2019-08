Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Haigerloch) Einbruch in Büroräume

Haigerloch (ots)

Unbekannte Täter sind am Samstag, in der Zeit zwischen 15.15 Uhr und 20 Uhr, in die Büroräume eines Stuckateur-Betriebes in der Hohenbergerstraße eingedrungen. Die Einbrecher stemmten die Eingangstür auf und verschafften sich Zutritt in die Büroräume. Die Eindringlinge entwendeten einen kleinen Tresor mit Firmenunterlagen, Fahrzeugpapieren und Bargeld. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt das Polizeirevier Hechingen (Tel.: 07471 9880-0) entgegen.

