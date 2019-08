Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bisingen) Gefährliches Überholmanöver Polizei sucht Geschädigten

Bisingen (ots)

Ein 29-jähriger Lenker eines Opel Astra hat am Donnerstag, gegen 15.45 Uhr, in Ortsmitte von Bisingen ein vorausfahrendes Fahrzeug überholt und dabei den Gegenverkehr gefährdet. Der entgegenkommende Lenker eines VW Polo musste seinen Kleinwagen voll abbremsen und einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Der Polo-Fahrer wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bisingen (Tel.: 07476 9433-0) in Verbindung zu setzen.

