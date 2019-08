Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Straßenverkehrsgefährdung - Polizei sucht Zeugen

Hechingen (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 7 Uhr, ist es auf der Landesstraße 410 zu gefährlichen Verkehrssituationen gekommen. Ein 46-jähriger Lenker eines Skoda und ein 31-jähriger Mercedes-Fahrer waren auf der L 410 in Richtung B32/B27 unterwegs. Während der Fahrt soll es durch Überhol- und Bremsmanöver zu Gefährdungen gekommen sein. Die beiden Autofahrer beschuldigen sich gegenseitig, den jeweils anderen gefährdet zu haben. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hechingen (Tel.: 07471 9880-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell