Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Fahndungserledigung nach flüchtigem Straftäter

Tuttlingen (ots)

Die am 09.08.2019, um 20.36 Uhr, veröffentlichte Fahndung nach einem flüchtigen Straftäter hat sich erledigt. Der Tatverdächtige hat sich am späten Abend in Tuttlingen gestellt. Er wurde vorläufig festgenommen.

