Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Öffentlichkeitsfahndung nach flüchtigem Straftäter

Tuttlingen (ots)

In einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Staatsanwatschaft berichteten wir am Freitagmittag über ein versuchtes Tötungsdelikt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Tuttlinger Innenstadt. Dabei wurde ein 28-Jähriger mit Stichen schwer verletzt. Während zwei Tatverdächtige festgenommen werden konnten, fahndet die Kriminalpolizeidirektion Rottweil nach einem dritten Tatverdächtigen. Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg hat eine Öffentlichkeitsfahndung geschaltet. Unter folgenden Link können die Daten abgerufen werden:

https://bit.ly/2TjH8x2

Die Informationen nur für Fahndungszwecke verwenden.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell