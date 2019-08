Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Lkw-Fahrer missachtet Vorfahrt - hoher Sachschaden

Balingen (ots)

Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer bog am Donnerstagnachmittag, gegen 14.05 Uhr, von Weilstetten auf die Bundesstraße 463 ein und übersah dabei einen 59-jährigen Ford-Fahrer, der die Bundesstraße aus Richtung Laufen befuhr. Bei der seitlichen Kollision wird der Pkw nach links an die Mittelleitplanke und anschließend wieder nach rechts abgewiesen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich jedoch auf circa 11.000 Euro

