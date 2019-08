Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt, Ebingen) Versuchter Diebstahl von Fahrrad-Ladestation - Zeugen gesucht

Albstadt (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchte ein bislang unbekannter Täter in der Sonnenstraße eine an der Außenwand eines Cafés montierte Ladestation für Elektro-Fahrräder zu entwenden. Der Täter dürfte bei der Tatbegehung gestört worden sein, denn er schraubte lediglich den Deckel des Gehäuses ab. Zu weiteren Tathandlungen kam es nicht. Sachschaden entstand nicht. Hinweise bitte an den Polizeiposten Albstadt, Tel. 07431/935301-0.

