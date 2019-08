Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim) Molotow Cocktail hinter Scheibenwischer geklemmt

Bad Dürrheim (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 9 Uhr, im Johanniterweg einen Molotow Cocktail deponiert. Die Täter klemmten eine Flasche mit einer brennbaren Flüssigkeit, hinter den Scheibenwischer eines 66-jährigen Autobesitzers. Der Fahrzeugbesitzer hatte seinen Mercedes am Donnerstagabend in einem offenen Carport neben dem Wohnhaus geparkt. Sachschaden ist nicht entstanden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet und sucht noch Zeugen. Zeugen die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Dürrheim (Tel.: 07726 93948-0) oder dem Polizeirevier Schwenningen (Tel.: 07720 8500-0) in Verbindung zu setzen.

