Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Tuttlingen; 28-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt - zwei Tatverdächtige festgenommen

Tuttlingen (ots)

Zu einem Gewaltdelikt bei dem ein 28-jähriger Mann schwer verletzt wurde, ist es von Donnerstag auf Freitag in der Innenstadt gekommen. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei hatten sich das Opfer sowie drei junge Männer im Bereich des Rathauses heftig gestritten. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurden dem 28-jährigen kosovarischen Staatsangehörigen mehrere Stichverletzungen zugefügt. Das Opfer musste im Krankenhaus notversorgt werden. Es wurde mittlerweile in eine Spezialklinik verlegt. Zwei der Tatverdächtigen, ein 21-jähriger sowie ein 24-jähriger Syrer wurden vorläufig festgenommen. Die Personalien des dritten Tatverdächtigen stehen fest. Nach ihm wird aktuell intensiv gefahndet. Es handelt sich um einen 28-jährigen Mann, der ebenfalls syrischer Staatsangehöriger ist. Warum es zu der Auseinandersetzung kam, ist bislang nicht eindeutig geklärt. Die Beteiligten dürften sich jedoch vom Sehen her kennen. Die umfangreichen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an.

