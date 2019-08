Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Furtwangen im Schwarzwald) Motorrad stößt frontal gegen PKW

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 20.30 Uhr, kam es auf der B 500 zwischen Furtwangen und Neueck zu einem Unfall. Ein 20-Jähriger, aus Richtung Furtwangen-Neukirch kommender Motorradfahrer, verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte in der Folge mit einem entgegenkommenden PKW. Der 20-Jährige, ebenso wie die 39-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Ford Fiesta, wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils mehreren Tausend Euro.

