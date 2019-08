Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Schramberg (ots)

Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 13.30 und 22.15 Uhr, hat ein Unbekannter gegenüber dem Parkplatz der Firma "Hans Grohe" in Schiltach einen, am rechten Fahrbahnrand geparkten, Seat Ibiza angefahren. Ohne sich um den verursachten Schaden von rund 1.500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Fahrer vom Unfallort. Das Polizeirevier Schramberg ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Schramberg (Tel. 07422 2701-0) zu melden.

