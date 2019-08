Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Autofahrer kommt von der Straße ab

Balingen (ots)

Ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer ist am Donnertag, gegen 23.40 Uhr, auf der Landstraße 442 von der Fahrbahn abgekommen und landete im Straßengraben. Der Autofahrer war von Weilstetten in Richtung Dotternhausen unterwegs und kam kurz vor der Einmündung zum Industriegebiet "Rote Länder" von der Straße ab. Der Mercedes überfuhr eine Verkehrsinsel und landete schließlich im Straßengraben. Der 53-jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr verständigt.

