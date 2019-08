Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Brennende Mülltonne

Freudenstadt (ots)

Eine brennende Mülltonne hat am Freitag, gegen 00.30 Uhr, in der Reichsstraße einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Aus noch nicht geklärter Ursache geriet eine Restmülltonne in Brand. Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr löschten die Tonne. Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell