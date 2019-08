Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schonach) Feuer in der Don Clemente Schule

Schonach (ots)

Bei Dachsanierungsarbeiten ist am Donnerstag, gegen 11 Uhr, in der Don Clemente Schule ein Feuer ausgebrochen. Mit einem Gasbrenner verlegte ein Arbeiter auf dem Dach Teerbahnen. Durch die Hitzeentwicklung entzündete sich die Isolierung in einer Zwischendecke. Die verständigten Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Schonach konnten die Flammen schnell löschen. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

