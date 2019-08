Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dormettingen) Wohnungseinbruch - Bargeld entwendet

Dormettingen (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft brach in den vergangenen Tagen - der genaue Tatzeitraum steht noch nicht fest - in ein Wohnhaus in der Bahnhofstraße ein. An der nicht einsehbaren Gebäudeseite schlug die Täterschaft ein Kellerfenster ein und gelangte auf diese Weise ins Gebäude. Im Gebäude werden Räume und Schränke durchsucht. Entwendet wird ausschließlich Bargeld. Hinweise bitte an die Polizei Balingen, Tel. 07433/264-0.

