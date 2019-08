Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil) Lastwagen stürzt Böschung hinab

Zimmern ob Rottweil (ots)

Ein Lastwagen ist am Mittwoch, gegen 15.30 Uhr, auf der B 27 eine Böschung hinab gestürzt. Der 35-jährige Lastwagenfahrer war auf der B 27 in Richtung Balingen unterwegs. Am Kreisverkehr B 27 / Oberndorfer Straße fuhr der 35-Jährige zu schnell durch den Kreisel und prallte gegen die Leitplanken. Durch die Wucht des Aufpralles durchbrach das Fahrzeug die Leitplanken und stürzte die Böschung hinab. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Der entstanden Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

