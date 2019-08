Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim-Öfingen) 42-jähriger Gerüstbauer durch Stromschlag verletzt

Bad Dürrheim-Öfingen (ots)

Ein 42-jähriger Arbeiter ist bei einem Arbeitsunfall am Dienstag, gegen 11.15 Uhr, in der Bühlstraße durch einen Stromschlag verletzt worden. Zusammen mit zwei weiteren Kollegen baute der 42-Jährige ein Baugerüst an der Fassade eines Wohnhauses auf. Beim Aufbau geriet der 42-Jährige auf der obersten Etage des Gerüstes mit einer Gerüststange an die Oberleitung. Durch den Stromschlag sackte der Arbeiter zunächst zusammen, konnte aber das Gerüst selbstständig verlassen. Neben einem Rettungswagen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Arbeiter wurde zur Beobachtung ins Klinikum eingeliefert.

