Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Vorfahrt missachtet

VS-Villingen (ots)

Beim Einfahren in den Kreisverkehr hat am Mittwoch, gegen 4 Uhr, ein 46-jähriger Lastwagen die Vorfahrt missachtet und einen Unfall mit rund 10.000 Euro Sachschaden verursacht. Der Lastwagenfahrer fuhr von der Straße "Auf Herdenen" in den Kreisverkehr ein und missachtete die Vorfahrt eines Audi A 6 eines 58-jährigen Mannes. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Audi noch rund 20 Meter vor dem Lastwagen hergeschoben. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

