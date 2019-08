Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt-Wittlensweiler) Straßenlaterne und Stromkasten beschädigt

Freudenstadt-Wittlensweiler (ots)

Am Dienstagmorgen hat ein Autofahrer in der Kirchstraße einen Stromverteilerkasten und eine Straßenlaterne umgefahren. Der 79 Jahre alte Fahrer war in Richtung Freudenstadt unterwegs und erkannte zu spät, dass der vor ihm fahrende VW bremste. In seinem Ausweichmanöver überfuhr er den Kasten und die Laterne. Auch den VW vor ihm streifte er noch leicht. An seinem BMW entstand ein Schaden von 5.000 Euro. Der Schaden am VW wird auf 500 Euro geschätzt. Wie hoch der Schaden am Stromverteiler und der Straßenbeleuchtung sind wird derzeit abgeklärt.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell