POL-TUT: (Horb am Neckar- Talheim) Gestürzter Motorradfahrer

Horb am Neckar-Talheim (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr ist der Fahrer eines Leichtkraftrades in der oberen Halde zu Fall gekommen, da er den Fahrer eines vorrausfahrenden Motorrades streifte. Der 17 Jahre alte Fahrer bemerkte zu spät, dass der Vordermann bremste. Er wich dessen Maschine noch aus, streifte aber den Fahrer am Handprotektor. Diese Berührung reichte aus, um den 17-Jährigen zu Fall zu bringen. Durch den Sturz zog er sich trotz Schutzausstattung Schürfwunden und Prellungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An seiner Yamaha entstand ein Schaden von 500 Euro.

