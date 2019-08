Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Auto ausgewichen und gegen Baum gefahren

Freudenstadt (ots)

Die Vorfahrt eines Autofahrers hat am Dienstagnachmittag eine junge Fahrerin auf der Bundesstraße von Freudenstadt nach Besenfeld missachtet. Die 18 Jahre alte Lenkerin kam aus Richtung Obermusbach und bog auf die Bundesstraße nach Besenfeld ein. Dabei übersah sie den Audi, der aus Freudenstadt auf der B 294 unterwegs war. Der 25 Jahre alte Audifahrer versuchte dem Opel noch auszuweichen. Er streifte den Wagen der 18-Jährigen und fuhr gegen einen Baum. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. An seinem Audi entstand Totalschaden. Der Schaden am Opel wird auf 3.000 Euro geschätzt. Der Audi musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

