Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rangendingen, Bietenhausen) Heizöl gelangt in Kläranlage - Fachfirma pumpt ab - Polizei bittet um Hinweise

Rangendingen (ots)

Ein Mitarbeiter des Klärwerkes nahm am Montagmorgen bei Arbeitsbeginn starken Heizölgeruch wahr. Eine sofortige Überprüfung ergab, dass nach ersten Schätzungen circa 100 Liter Heizöl die gesamte Kläranlage verunreinigt hatte. Woher das Öl stammte, ist bislang unklar. Möglicherweise aus einem Objekt in Hirrlingen. Das im Fettfang zurückgehaltene Öl konnte mittlerweile durch eine Fachfirma abgepumpt und entsorgt werden. Die polizeilichen Ermittlungen werden vom Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Tuttlingen geführt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Balingen, Tel. 07433/264-0.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell