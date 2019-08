Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Haigerloch) Moped-Fahrerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu

Eine 21-jährige Moped-Fahrerin stürzte am Montagabend, gegen 18.00 Uhr auf der Landstraße 410, von Haigerloch in Richtung Rangendingen fahrende. Die junge Frau erklärte, plötzlich habe ihr Lenker stark zu vibrieren begonnen, so dass sie zu Fall kam. Andere Fahrzeuge waren am Unfall nicht beteiligt. Die 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

