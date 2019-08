Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dotternhausen) Unfallflucht - Zeugen gesucht

Dotternhausen (ots)

In der Robert-Koch-Straße, auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes, wurde am Montagmorgen, zwischen 09.15 Uhr und 09.30 Uhr, ein Peugeot 206 beschädigt. Offensichtlich wurde der Schaden durch einen ein- oder ausparkenden Fahrzeug-Führer verursacht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Balingen, Tel. 07433/264-0.

