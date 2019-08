Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt) Unfall zwischen zwei Lkws - Vorfahrt nicht beachtet - keine Verletzte

Albstadt (ots)

Der 40-jährige Fahrer eines Mercedes-Lkws missachtete am Montagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, in der Lange Straße die Vorfahrt eines von rechts kommenden Lkws, dessen Fahrer rückwärts in die Paulusstraße fuhr, um einen Container aufzuladen. Der ausgefahrene Haken des Container-fahrzeuges traf den Lkw des 40-Jährigen am Führerhaus. Außerdem verhakten die Fahrzeuge. Dabei wurde am Mercedes Lkw der Ad-Blue-Tank aufgerissen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 11.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell